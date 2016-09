Bei kaum einer anderen Urlaubsform kann man der Routine des Alltags besser entkommen, als mit dem Reisemobil oder dem Wohnwagen. Denn das Leben ganz nah an der Natur gibt unserem Gehirn neue Impulse. Der Geruch einer feuchten Wiese am Morgen, frisch gefallener Regen am Strand, funkelnder Sternenhimmel, all das beflügelt unsere Sinne. So lässt sich beim Campen neue Energie tanken. Ein letztes Glas Wein unter der Markise schmeckt mit warmen Füssen noch besser. Wenn die Kühle der Nacht den Boden erreicht, kann der in den Tisch integrierte Infrarotstrahler den Genuss im Freien verlängern. Das gilt umso mehr in der Übergangszeit. Der 1.300 Watt starke Infrarotstrahler gibt seine behagliche Wärme im 360 Grad Winkel ab. So sorgt er für warme Füße rund um den Tisch und wir können länger draußen bleiben. Der Bistrotisch mit einer Höhe von 75 Zentimeter und dem Tischplattendurchmesser von 50 Zentimetern ist pulverbeschichtet und kann bei Westfalia bestellt werden. Für 179,99 Euro kommt der Tisch in vormontiertem Zustand versandkostenfrei bequem zu Ihnen nach Hause. Dann müssen nur noch Tischfuß, Mittelteil und Tischplatte mit wenigen Handgriffen verbunden werden. Und vor uns steht der schlichte, aber schön gezeichnete Tisch mit wärmendem Unterteil. Tatsächlich war der Aufbau kinderleicht und in zehn Minuten erledigt. Gegenüber bisherigen elektrischen Systemen oder Gasterassenstrahlern zeichnet sich der Bistrotisch mit seiner Infrarotwärmequelle durch eine schnelle Aufheizung aus, er ist geräuschlos und geruchsneutral. Zudem wird der erwärmte Bereich wie bei einem herkömmlichen Wärmestrahler größer und der Energieverbrauch ist im Kurzzeitgebrauch geringer. Ob beim Camping oder in der Raucherecke im Freien, den Bistrotisch von Westfalia können wir nur wärmstens weiterempfehlen. Falls Sie wieder erwarten nicht zufrieden sein sollten, gewährt Westfalia, eine problemlose Rückgabe innerhalb eines Monats gegen Erstattung des kompletten Kaufpreises. Der Onlineshop Westfalia ist bekannt für schnelle Lieferung und guten Service. Sie kaufen ohne Risiko auf Rechnung. Der Bistrotisch lässt sich bequem auf allen Reisen im Wohnmobil oder Caravan mitnehmen, denn er wiegt gerade mal 1,6 Kilogramm. Im Vergleich mit Gassystemen muss hier keine schwere Gasflasche mitgenommen werden. Auf nahezu allen Campingplätze gibt es Stromanschlüsse und die Energiekosten sind ist in den Platzpreisen beinhaltet. Wir haben für Sie den Tisch auf unserer Reise getestet. Und tatsächlich verschaffte uns der Bistrotisch mollig warme Füße und lange Nächte unterm Sternenhimmel. Selbst die zweite Flasche Rotwein konnte unter dem Tisch platziert, in perfekter Trinktemperatur genossen werden. Bei unserem nächsten Urlaub mit dem Wohnmobil ist der Bistrotisch auf jeden Fall dabei.

Westfalia ist ein Spezialversandhaus für Werkzeug, Elektronik, Haus und Garten, Autozubehör, Landwirtschaft und Freizeit. Ursprünglich wurde Westfalia als Werkzeugcompany von den Aschermann Nachfolgern in Schwerte gegründet, um den Werkzeugbedarf in den Zentren der Industrialisierung zu decken. Das war 1926. Seit 1996 präsentiert sich das Unternehmen als moderner Onlineshop.

Übrigens: Den Bistrotisch lässt sich auch zu anderen Zwecken wie Schwimmbad, Wellness- und Nassbereiche – die Schutzklasse IP24 – macht es möglich, Outdoor-Events, Raucherbereiche und Terrassen einsetzen.