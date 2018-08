Der neue Honda CR-V rollt am 20. Oktober zum Händler. Das SUV ist in den Ausstattungsvarianten „Comfort“ (ab 28.490 Euro), „Elegance“ (ab 31.190 Euro), „Lifestyle“ (ab 36.290 Euro) und „Executive“ (ab 39.790 Euro) erhältlich. Erstmals gibt es den CR-V auch mit sieben Sitzen (ab 37.990 Euro in der Ausstattung „Lifestyle“). Den Antrieb übernimmt ein 1.5 Liter Benzinmotor mit 173 PS (Sechsgang-Schaltgetriebe) bzw. 193 PS (CVT-Getriebe), eine Hybridversion folgt Anfang 2019. Standardmäßig erfolgt die Kraftübertragung über das Sechsgang-Schaltgetriebe, ab „Elegance“ ist wahlweise das stufenlose CVT-Getriebe erhältlich (Aufpreis 2.700 Euro). Allradantrieb ist beim CR-V „Elegance“ optional und in den Ausstattungsvarianten „Lifestyle“ und „Executive“ serienmäßig verfügbar.