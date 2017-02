Hobby zeigt zur Essener Urlaubsmesse „Reise + Camping“ (15.–19.2.2017) zahlreiche Neuheiten aus dem Caravan- und Wohnmobilbereich. Mit dabei ist der Kastenwagen Vantana mit dem Hobby-exklusiven Slim-Line-Kühlschrank. Die gut 1,40 Meter Weltneuheit mit 90 Litern Inhalt ist quer in Stehhöhe eingebaut, fügt sich nahtlos in die Möbelfront ein und wirkt auf den ersten Blick wie ein ganz normaler Oberschrank.

Links und rechts befinden sich geräumige Kühlfächer, in der Mitte hat zwischen zwei Klappen ein ausziehbares Getränkefach seinen Platz. Hier lassen sich 0,7-Liter-Getränkeflaschen hineinstellen. Alle Kühlfächer befinden sich auf Augenhöhe und lassen sich gut einsehen und bequem beladen. Technisch möglich macht dieses Prinzip eine Idee der Hobby-Konstrukteure: Sie installierten den Kompressor getrennt vom Kühlschrank unter dem Fahrzeugboden. So soll auch eine störende Geräuschentwicklung ausgeschlossen sein. Zu Beginn des Jahres wurde die technische Neuentwicklung mit dem von einer internationalen Fachjury verliehenen „European Innovation Award 2017“ ausgezeichnet.

Im Detail perfektioniert sind Kocher und Spüle, die eine nahtlos aneinander anschließende Einheit bilden. Bei Nichtgebrauch werden sie mit einer zweiteiligen Glasplatte abgedeckt, die als Arbeits- und Ablagefläche nutzbar ist. Außerdem verfügt die Arbeitsplatte nun über eine indirekte Beleuchtung auf der Unterseite.

Der Kunde hat beim Vantana die Wahl zwischen verschiedenen Außenfarben und sieben Grundrisslösungen mit Einzel- und Doppelbetten. Ein neuer kompakter Waschraum wertet im Vantana K60 Fs und K65 Es den Sanitärbereich auf: In der auf der linken Fahrzeugseite installierten Nasszelle ist die neue Drehtoilette C 220 von Thetford verschiebbar angeordnet, das schafft Platz zum Duschen und mehr Raum für die Betten.

Bei den Reisemobilen setzt Hobby bei den Baureihen Optima De Luxe und Siesta De Luxe zur Saison 2017 mit der reisefertigen Vollausstattung „Hobby KomplettW Akzente. Zubehörkomponenten wie das Navigationssystem, die ausstellbaren Dachfenster im Fahrerhaus, Fahrer- und Beifahrerairbag, Dachmarkise, Gasflaschen-Auszug und das Hobby CI-BUS-Bordmanagementsystem inklusive TFT-Bedienpanel gehören zur Serienausstattung. Der Kunde erhält damit beim Kauf eines Modells der genannten Serien Zubehör im Wert von 9000 Euro (Siesta) bzw. 10 000 Euro (Optima).

Mit überarbeiteter Innenausstattung präsentiert sich der Caravan Premium, das Flaggschiff der insgesamt sieben Hobby-Baureihen. Hochglänzende Möbeldekore in den Metallicfarben Bronze, Magnolia und Stone Grey prägen das Innendesign der sechs Varianten.

Mit praxisgerechter Ausstattung und neuen attraktiven Grundrissen fahren die übrigen sechs Caravan-Baureihen in die Saison 2017. Bis auf die kompakten Modelle der Einsteiger-Baureihe Ontour erhalten alle Caravans eine extrabreite Einstiegstür. Sie zeichnet sich durch innenliegende Scharniere, Staufächer, ein Verdunkelungsplissee und ein Insektenschutzgitter aus.

Die neuen Hobby-Küchen punkten mit Details wie dem in einer Nische platzierten herausziehbaren Handtuchhalter und neuen Ordnungsschienen. Das flexible Beleuchtungssystem der Caravans wird zur Saison 2017 durch stufenlos schwenkbare LED-Schwanenhals-Leuchten, neue Eckleuchten und zusätzliche LED-Lesespots erweitert. Per Touch-Lichtschalter lassen sich unterschiedliche Licht- und Farbstimmungen erzeugen.

Alle Caravans der Marke profitieren künftig von einem bislang der Oberklasse Gremium vorbehaltenen technischen Highlight: Die Hobby-Fahrwerke sind künftig mit der automatischen Bremsnachstellung ANS versehen. Das System kontrolliert kontinuierlich den Verschleiß der Bremsbeläge und stellt diese automatisch nach. Dadurch wirkt die Bremskraft an allen Rädern stets gleichmäßig.

Caravaner mit gehobenen Sanitäransprüchen werden von den neuen Modellen mit dem großen Waschraum im Heck angetan sein. Er erstreckt sich über die volle Breite des Caravans und zeichnet sich durch die vom Wasch- und WC-Bereich getrennte Duschkabine aus. Erkennbar sind die Modelle mit Luxuswaschraum am W (= Waschraum) in der Typenbezeichnung.