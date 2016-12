Der Kia Niro hat bei einer „Coast-to-Coast“-Durchquerung der USA einen neuen Verbrauchsrekord für Hybridfahrzeuge aufgestellt. Für die 5979 Kilometer lange Strecke, die zwischen den Rathäusern von Los Angeles und New York liegt, begnügte sich das neue Crossover-Modell mit 183,6 Litern Benzin. Das entspricht 4,1 Tankfüllungen und einem Durchschnittsverbrauch von knapp 3,1 Litern pro 100 Kilometer. Damit sicherte sich das Fahrerteam – Wayne Gerdes aus Carlsbad (Kalifornien) und Beifahrer Robert Winger aus Williamsburg (Virginia) – den offiziellen Eintrag in die Liste der Guinness World Records. Für ihre Rekordfahrt benutzten sie ein reguläres Serienmodell, das in keiner Weise modifiziert wurde. ampnet

Fotos: KIA