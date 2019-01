Kia bietet bei den Sportage GT LIne ab sofort mit einem Gratis-Lederpaket an. Es beinhaltet eine schwarze Lederausstattung mit Sitzkontaktflächen in Leder und roten Ziernähten sowie elektrisch einstellbare Vordersitze mit Sitzventilation. Das Ausstattungspaket des Kia Sportage GT Line kostet normalerweise 1.490 Euro und ist alternativ auch mit einer zweifarbigen, grau-schwarzen Lederausstattung erhältlich (nur in Verbindung mit „Technologie-Paket“). Das limitierte Angebot gilt für private und gewerbliche Kunden. ampnet

Fotos: Kia/Der-Autotester.de