Im Finale von „Germany’s next Topmodel“ setzte sich die 18-jährige Toni bei der großen Live-Show im Düsseldorfer ISS DOME gegen ihre drei Mitfinalistinnen durch. Toni kann sich als neuer Shooting-Star nicht nur über den Titel „Germany’s next Topmodel“ 2018 freuen; sie fährt künftig auch extra-stylish in ihrem eigenen Opel ADAM vor – natürlich standesgemäß in der aktuellen ADAM „Germany’s next Topmodel“-Variante. Den City-Flitzer gab es von Opel als Extra zum Titel obendrauf. Opel ist offizieller Partner von „Germany’s next Topmodel“.

Foto: Opel