Der DS 7 Crossback ist das neue SUV von DS Automobiles und gleichzeitig das erste Modell der zweiten Generation der Marke und damit die Attraktion unter den vier Neuheiten, die DS Automobiles auf dem Genfer Automobilsalon zeigt. Nummer 2 ist die limitierte Sonderserie DS 7 Crossback La Première, Nummer 3 und 4 stellen zwei weitere limitierte Sonderserien dar: Der DS 5 Prestige als Hommage an die DS 19 Prestige von 1958 und der DS 3 Ines de la Fressange als Verkörperung des Pariser Chic.

Für seinen ersten öffentlichen Auftritt präsentiert sich der DS 7 Crossback in der Außenfarbe Byzantin-Gold. Sobald der Crossback geöffnet wird, erstrahlen die vorderen LED-Scheinwerfer in Rot und drehen sich um 180 Grad. Der DS 7 Crossback wird zahlreiche aktuelle Systeme an Bord haben: Der DS Connected Pilot ebnet den Weg zum autonomen Fahren; der DS Park Pilot führt den Einparkvorgang automatisch durch; der DS Driver Attention Assist erkennt Anzeichen von Ermüdung; die DS Night Vision schafft bessere Sicht bei Nacht; die Active LED Vision passt das Licht in Weite und Breite an die Straßenbedingungen und die Fahrzeuggeschwindigkeit an und die DS Active Suspension ist mit ihrer Kamera in der Lage, Straßenunebenheiten zu erkennen und die Fahrwerkssteuerung darauf einzustellen.

Drei Benzinmotoren und zwei Blue-HDi-Dieselmotoren werden angeboten. Zudem wird für den DS 7 Crossback das Acht-Gang-Automatikgetriebe EAT8 der neuesten Generation eingeführt. 2019 kommt die Hybrid-Version E-Tense hinzu. ampnet