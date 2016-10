Geely, die chinesische Mutter von Volvo, will eine neue Marke schaffen. „Lynk&Co“ soll sie heißen. Das erste Auto soll den Namen Lynk&Co 01 tragen. In Göteburg wurde gestern ein Konzeptfahrzeug vorgestellt. Der Lynk&Co 01 soll bereits im vierten Quartal des kommenden Jahres zunächst in China auf den Markt kommen.

Fotos: Geely