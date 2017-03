Für den Genfer Autosalon hat Fiat seinen Cinquecento hübsch gemacht. Der Kleinwagen feiert 60. Geburtstag und ist heute bei weitem nicht mehr so winzig wie zur Zeit seiner Geburt im Jahr 1957. Zur Feier des Tages präsentieren die Italiener ein Sondermodell (*). Zur exklusiven Ausstattung gehören unter anderem die Zweifarben-Lackierung und spezielle 16-Zoll-Leichtmetallräder. Das Sondermodell erinnert durch eine ganze Reihe an exklusiven Details an seinen legendären Vorgänger. Dazu zählen beispielsweise die mit Vinyl bezogene Armaturentafel, das Markenlogo im klassischen Design am Kühlergrill, auf der Kofferraumhaube und auf dem Lenkrad sowie die Chromspangen auf der vorderen Haube.

Motorseitig stehen für das Sondermodell zwei Benziner zur Wahl. Der Saugbenziner 1.2 8V leistet 51 kW/69 PS, der Turbobenziner 0.9 TwinAir bringt es auf etwas temperamentvollere 63 kW/85 PS und verbraucht laut Fiat durchschnittlich 3,8 Liter auf 100 Kilometern. Beide Motoren sind auf Wunsch mit Dualogic-Automatikgetriebe kombinierbar, das mittels Schaltwippen am Lenkrad auch manuelle Gangwechsel ermöglicht.

Dem nur in limitierter Stückzahl gebauten Sondermodell zur Seite steht der Fiat 500S, die sportlichste Serienversion der vielseitigen Baureihe. In Genf erstmals zu sehen: Die Ausstattungsvariante S-Design, die ab sofort auch die Baureihen Fiat Tipo und Fiat 500X ergänzt. Zu den in der Schweiz präsentierten Neuheiten des norditalienischen Konzerns gehört außerdem der Fiat Fullback Cross. Der Pick-up soll mit kompromissloser Offroad-Fähigkeit und hoher Vielseitigkeit punkten. mid