Ab sofort können Kunden ihrem E-Golf schon während der Produktion ganz nah kommen. Sie können in der Gläsernen Manufaktur in Dresden ihr künftiges Fahrzeug ein Stück entlang der Produktionslinie begleiten. An drei Stationen kann unter fachkundiger Anleitung der Volkswagen Beschäftigten selbst mit angepackt werden – etwa beim Einbau der Instrumententafel. Weitere Erlebnispunkte sind die Verbindung von Antriebsstrang und Karosserie („Hochzeit“) und der Einbau der Kühlerschutzgitterfront. Mit der Fertigungsbegleitung erweitert die Gläserne Manufaktur von Volkswagen in Dresden ihr Angebot rund um das Erlebnis Elektromobilität.

Die Fertigungsbegleitung kann bei der Bestellung des E-Golf beim Händler gebucht werden. Die Termine finden während der Fertigungszeit, montags bis freitags von 6 bis 22 Uhr, statt. Das Erlebnispaket kostet 390,- Euro. Neben der Fertigungsbegleitung sind darin unter anderem innerstädtische Transfers, eine Führung durch den Fertigungs- und Ausstellungsbereich, Erinnerungsfotos sowie ein Gutschein in Höhe von 50,- Euro für einen Restaurantbesuch im e-VITRUM enthalten.

Foto: Volkswagen