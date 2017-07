Gegen Vorlage von Fahrzeugschlüssel oder -papieren haben Hyundai-Fahrer mit bis zu drei Begleitpersonen am 5. oder 6. August beim Legoland im bayerischen Günzburg freien Eintritt. Bei den Hyundai-Familientagen warten mehr als 55 Attraktionen in den neun Themenbereichen auf die Gäste. Es gibt an diesem Wochenende außerdem Spielstationen rund um Hyundai-Modelle. Dort können die Besucher Preise gewinnen und sich über die Fahrzeuge informieren. Am Sonnabend, 5. August 2017, hat Legoland Deutschland für ein Street-Show-Festival und ein Feuerwerk bis 22 Uhr geöffnet. ampnet

Foto: Hyundai