In der Diskussion um Verbesserung der Luftqualität in Städten hat Ford eine eigene Initiative gestartet. Der Automobilhersteller gewährt Kunden aller Marken, die ein Auto nach Euronorm 1, 2 oder 3 besitzen und das bis 2006 zugelassen wurde, einen modellabhängigen Abwrackbonus zwischen 2.000 und 8.000 Euro, wenn sie noch in diesem Jahr ein neues Modell von Ford kaufen. Der Händler übernimmt die Verschrottung des Altfahrzeugs kostenlos, um es dauerhaft aus dem Verkehr zu ziehen.

Außerdem hat Ford ein Bike-Sharing-Programm für seine Kunden aufgesetzt. 100 000 Kunden bekommen bei ihrem Vertragspartner eine einjährige Mitgliedschaft bei „Call a Bike“ geschenkt, dem Fahrradverleihsystem der Deutschen Bahn. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit Jahren im Carsharing zusammen. ampnet