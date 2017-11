Ford bringt mit der „Black Edition“ vom Ford Ka+ ab sofort ein sportlich akzentuiertes Sondermodell, das auf der Version „Cool & Sound“ beruht, aber mehr Ausstattung bietet, zum Beispiel die Lackierung des Dachs und der Außenspiegel in Schwarz, außerdem in Schwarz die 15 Zoll-Leichtmetallräder, der Kühlergrill in Wabenstruktur mit Chrom-Umrandung und Streifen im unteren Türbereich. Der Dachspoiler wird in Wagenfarbe lackiert, sechs Farben stehen zur Wahl. Der Grundpreis beträgt 12.600 Euro. ampnet

Foto: Ford