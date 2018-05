Hoffnung für blinde Menschen: Ford hat ein Autofenster entwickelt, das sehbehinderten oder blinden Beifahrer einen wirklichkeitsnahen Eindruck von der vorbeiziehenden Landschaft vermitteln kann. Der Prototyp des intelligenten Autofensters von Ford mit dem Namen „Feel The View“ kann ihnen ermöglichen, ein Abbild der vorbeiziehenden Landschaften durch Finger-Berührung zu ertasten.

Ein Druck auf einen Auslöseknopf genügt. Dann erstellt das intelligente „Feel the View“-Autofenster mittels einer in der Frontscheibe platzierten Digitalkamera monochrome Bilder. Unter Verwendung von speziellen LEDs werden diese Bilder auf der Seitenscheibe des Fahrzeugs als Vibrationen mit unterschiedlich starker Intensität reproduziert. Mit seinen Händen kann der Betreffende ein Abbild der Landschaft erfühlen – in seinem Kopf entsteht auf diese Weise ein wirklichkeitsnaher Eindruck von der Außenwelt, durch die er gerade gefahren wird.

Das „Feel The View“-Autofenster wurde von Ford of Italy und der Kommunikationsagentur GTB Roma konzipiert und entwickelt – in Zusammenarbeit mit Aedo, einem Start-up, das sich auf technologische Lösungen für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen spezialisiert hat.

Foto: Ford