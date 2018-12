Fiat 500 C Collezione: Sondermodell im Winterkleid – Test im Video

Was macht den Fiat 500 aus? Wie fährt er sich? Was sind die Besonderheiten der Collezione Fall/Winter Sonder-Edition? Wie klingt er? Wieviel Platz ist im Kofferraum und auf der Rückbank? Die Antwort auf all diese Fragen findet ihr in unserem ausführlichen Video-Fahrbericht! Schaut rein!

Ein Auto für jede Jahreszeit: Mit dem neuen Fiat 500 Collezione stellt Fiat in der Mode-Hauptstadt Mailand ein neues, modisches Sondermodell der kleinen Ikone 500 vor. Sie will stilvoll von den warmen Farben des Herbsts und Winters inspiriert sein. Kunden sollen mit diesem Blechkleid auch in der melancholischen Jahreszeit gut gekleidet sein. 16.590 Euro sollte der Fashionista für die Limousine und 19.190 Euro für das Cabriolet in Kupferfarben hinblättern.

Das Sondermodell ist in den Farben Cortina Grau, Vesuvio Schwarz, Opera Bordeaux und Carrara Grau zu haben. Doch die schönste Kombination ist wohl die Bicolore-Lackierung Brunello. Eine Zweifarbenlackierung aus Opera Bordeaux und Carrara Grau. Eine kupferfarbene Line an in ihrer Mitte rundet den Look gemeinsam mit kupferfarbene 16-Zoll-Leichtmetallfelgen ab.

Der Innenraum wird mit farblich angepassten Stoffsitzen, kupferfarbenen Kontrastelementen im Cockpit und Zierelementen in Wagenfarbe aufgehübscht. Technisch bringt ein Infotainmentsystem mit Navigation, Apple CarPlay und Android Auto und der Beats Soundanlage auf einen modernen Stand.

In unserem Test:

Wir sind den 1,2 Liter-Vierzylinder mit 51 kW bzw. 69 PS gefahren. Er ist mit einem manuellen 5-Gang-Getriebe oder dem automatisierten Dualogic-Schaltgetriebe kombinierbar. Ein Diesel-Aggregat gibt es im 500er nicht mehr. Eine spannende und ökologisch sinnvolle Alternative ist die (LPG) Flüssiggas-Version. Der dritte kombinierbare Motor leistet als Zwei-Zylinder Turbo-Benziner 85 PS (63 kW).

Fazit:

Der Fiat 500 ist in seiner modernen Version seit elf Jahren auf dem Markt. Nicht zuletzt durch die zahlreichen Sondermodell hat er sich alleine 2018 bisher über 142.000 Mal Weltweit verkauft. Damit ist die Ikone aus Italien ein echtes Erfolgsmodell.

Der Fiat 500 Collezione Fall/Winter mit 69 PS beginnt bei einem Preis von 16.590 Euro. Für das Cabrio werden mindestens 19.190 Euro fällig. Wer das Automatik-Getriebe (Dualogic) zu schätzen weiß, muss nochmal 1.000 Euro drauf zahlen. Der gleich Motor, mit ebenfalls 69 PS als LPG Gas-Variante kostet 18.190 Euro und ist nur mit Blechdach erhältlich. Die Limousine mit „großem“ 85 PS Benziner beginnt bei 17.790 Euro, während der Motor im Cabrio mit 20.390 Euro kalkuliert werden kann.

Technische Daten:

Fiat 500 C Collezione

Zweitüriger, viersitziger Kleinstwagen

Länge: 3,57 Meter, Breite: 1,63 Meter (mit Außenspiegeln: 1,90 Meter), Höhe: 1,49 Meter,

Radstand: 2,30 Meter,

Kofferraum: 185 Liter

1,2-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor,

Frontantrieb,

Fünfgang-Schaltgetriebe,

51 kW/69 PS,

maximales Drehmoment: 102 Nm bei 3.000 U/min,

0-100 km/h: 12,9 s,

Vmax: 160 km/h,

Durchschnittsverbrauch: 4,9 Liter/100 Kilometer,

CO2-Ausstoß: 115 g/km,

Abgasnorm: Euro 6c,

Effizienzklasse: D,

Testverbrauch: 6,1 Liter/100 Kilometer