Der Automobilhersteller bietet Kunden der Marke Familientage im Legoland (4. oder 5.8.2018) an. Interessierte Familien können sich im Internet registrieren und legen am Besuchstag die Bestätigungsmail, sowie Schlüssel und Fahrzeugschein am Empfang vor. Kinder zwischen sieben und 13 Jahren können vor Ort einen eigenen Führerschein auf Elektroautos machen.

Die Kinder müssen die Stromer, die sechs Kilometer pro Stunde schnell sind, dafür über einen Parcours mit Verkehrsschildern, Ampeln und realistischen Verkehrssituationen manövrieren.

Neben den Attraktionen des Freizeitparks bietet Hyundai dort Informationen zu aktuellen Modellen und ein Gewinnspiel. Der Eintritt ist kostenlos. ampnet

Foto: Hyundai