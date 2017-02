Falken erweitert zum Frühjahr sein Sommerreifensortiment für Vans und Transporter um den Linam Van 01. Eine optimierte Lamellenverteilung mit großen, zentral gelegenen Lamellen sowie ein breites und flaches Laufflächenprofil sollen für eine gleichbleibende Druckverteilung sorgen. Dies verbessert den Grip, die Bremsleistung und die Richtungsstabilität. Eine Scheuerleiste in der Seitenwand soll den Reifen zusätzlich stabilisieren und Schäden durch Bordsteinkanten oder schlechte Straßenqualität verhindern.

Falken verspricht für den Linam Van 01 eine um 15 Prozent höhere Lebensdauer als beim Vorgängermodell sowie einen um 16 Prozent geringeren Rollwiderstand. Falken fertigt den neuen Reifen in 21 Größen in den Felgendurchmessern 14 bis 16 Zoll und in den Serien 60 bis 82 in den Geschwindigkeitsklassen R, S, T und H. ampnet