Der California ist erstmals 1988 auf der Basis des Bulli vorgestellt und seither 160.000 Mal verkauft worden. Die in drei Jahrzehnten mit dieser Camper-Ikone gewonnenen Erfahrungen habe Volkswagen Nutzfahrzeuge genutzt, um den neuen Grand California auf der technischen Plattform des Crafter zu konzipieren. Beide California-Baureihen sollen fortan parallel angeboten werden.

Die Dekore der Schränke sind im Grand California generell in Weiß gehalten. Für eine helle, großzügige Atmosphäre sollen die aufstellbaren Camper-Fenster im Heck und den Seiten sowie die großen Dachluken über dem Doppelbett im Heck und dem Wohnbereich sorgen. Alle Fenster sind mit Moskitonetz und Verdunklungrollos ausgestattet. Für das Fahrerhaus soll es ein neu konzipiertes Verdunklungskonzept geben. Zur weiteren Serienausstattung gehören neben Küche eine geräumige Nasszelle (840 x 800 mm). Die Beleuchtung wird hier automatisch per Bewegungsmelder eingeschaltet. 110 Liter Frischwasser kann der Grand California aufnehmen. Serienmäßig ist auch der Anschluss für die Außendusche (mit einstellbarer Wassertemperatur). Eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe an der Schiebetürsoll den Ein- und Ausstieg erleichtern.

Optional wird es neben dem Hochbett samt darüber integriertem Panoramadach, Details wie eine zusätzliche Dachklimaanlage im Heck, eine Markise, einen Heck-Fahrradträger, Campingtisch und Campingstühle (in den Flügeltüren verstaubar). Die serienmäßige Gas-Heizung kann optional auch als Gas-Strom und Diesel-Strom -basiertes Heizsystem erweitert werden. Eine Solaranlage für das Dach sowie eine SAT-Schüssel und einen LTE-WLAN-Hotspot wird es auch geben.

Der Grand California wird zudem mit den Assistenz-, Komfort- und Infotainmentsystemen des Crafter erhältlich sein. Zu den Assistenzsystemen gehören u.a. das Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Notbrems¬funktion, der Spurhalteassistent „Lane Assist“, der Spurwechsel Assistent „Blind Spot-Sensor“, der Auspark-Assistent „Rear Traffic Alert“, der sensorgesteuerte Flankenschutz, der Parklenk-Assistent, der Tempomat mit ACC (automatische Distanzregelung) und die Rückfahrkamera „Rear View“.

Volkswagen Nutzfahrzeuge wird den Grand California auch mit Allradantrieb (4MOTION) anbieten.

Fotos: Volkswagen Nutzfahrzeuge