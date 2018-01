Mitsubishi hat seit der Markteinführung im Oktober 2013 europweit über 100 000 Plug-in Hybrid Outlander verkauft. Das Fahrzeug wurde damals zunächst in den Niederlanden und Skandinavien angeboten. Damit ist das Modell in den vergangenen drei Jahren der erfolgreichste Plug-in-Hybrid in Europa gewesen.

Größter Markt ist mittlerweile Großbritannien mit über 34 000 verkauften Fahrzeugen. Hinter den Niederlanden, Norwegen und Schweden liegt Deutschland mit etwa 6750 Zulassungen des Outlander PHEV auf Rang fünf der größten Absatzmärkte. ampnet