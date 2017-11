Auf der diesjährigen 50. Essen Motor Show stehen vor allem in Halle 3 alle Ampeln auf Grün. So werden neben den bis zur Unkenntlichkeit veredelten Tuning-Fahrzeugen vom 2. bis 10. Dezember erneut Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu bestaunen sein. Hersteller wie BMW, Hyundai, Kia, Nissan, Opel, Renault, Smart, Tesla und Toyota präsentieren ihre Neuheiten in diesem Segment. Mit 184 PS gehört der BMW i3s zu den Sportlern unter den Stromern. 6,9 Sekunden bis Tempo 100 und bis zu 330 Kilometer Reichweite können sich aktuell sehen lassen. Und auch der neue Nissan Leaf kommt mit 150 PS und einer Reichweite von 378 Kilometern auf gute Werte. Hinzu kommt das Kofferraumvolumen von 435 Litern sowie insgesamt fünf Sitzplätzen. Neben den E-Autos zeigen Unternehmen wie innogy und Uniper neueste Ladesäulen-Konzepte und digitale Smart-City-Geschäftsmodelle. mid

Foto: Messe Essen