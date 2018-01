Kia hat erste Bilder des Rio GT Line veröffentlicht. Auf dem Genfer Autosalon (Publikumstage 8. bis 18. März) zeigt der Automobilhersteller aus Südkorea die sportliche Ausführung des B-Segment-Modells. Angetrieben wird der Rio GT Line von einem 1,0-Liter-Turbobenziner mit 74 kW (100 PS) oder 88 kW (120 PS). Der Rio 1.0 T-GDI 120 GT Line ist mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe ausgestattet und soll durchschnittlich 4,7 Liter Super pro 100 Kilometer (107 g/km CO 2 ) verbrauchen. Die 74-kW-Version hat ein Fünfgang-Schaltgetriebe und soll sich mit 4,5 Liter pro 100 Kilometer (102 g/km CO 2 ) begnügen. Ende des ersten Quartals soll die neue Sportversion in den Handel kommen und ab 19.190 Euro kosten.

Fotos: Kia