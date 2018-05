Von wegen „hässliches Entlein“. Die französische Ente lässt auch nach 70 Jahren noch immer so manches Autofahrerherz höher schlagen. Am kommenden Sonntag, 3. Juni 2018, treffen sich nun 2CV-Enthusiasten an der „Dampfbierbrauerei“ in Essen zum „Enten-Classic-Day“. Die ausgefallensten „Deux chevaux“ (zwei Pferde) von Citroen werden im Rahmen eines Schönheitswettbewerbs („Concours d’Élégance“) von den Besuchern prämiert.

Mehr Infos zum „Enten-Classic-Day“ unter www.enten-classic-day.de.

Foto: CITROËN