Endlich ein Lifestyle-Baby-SUV ! – BMW X2 Review

Von Vielen wurde er sehnsüchtig erwartet, nun ist er endlich da! Mit dem X2 bekommt der Münchner Autobauer BMW dann doch noch sein Lifestyle-SUV auf Basis des X1. Doch die Konkurrenz um Audi Q3, Mercedes GLC, Seat Arona, Range Rover Evoque, Jaguar E-Pace, Mini Countryman oder VW T-Roc ist gewaltig.

Spieglein Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land? Wir testen den xDrive20d mit 192 PS und 280 Nm. Er kostet mindestens 43.800 Euro und drückt uns in 7,7 Sekunden auf Tempo 100 km/h. Bei 221 km/h ist seine Höchstgeschwindigkeit erreicht. Ab März 2018 wird er als sDrive20i mit 192 PS und 7-Gang Steptronic in der Basis für wenigstens 39.200 Euro angeboten. Wem das zu viel ist, der muss auf den kleineren Benziner warten. Sein Einstiegspreis soll bei 34.500 Euro liegen. Wir von www.der-autotester.de sind den neuen Wettbewerber, welcher ab März auf den Markt kommt, schon jetzt für euch gefahren.