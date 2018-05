Die italienische Firma Project 2000 hat für Reisemobile ein Hubbett zum Nachrüsten entwickelt. Das „Smart Bed“, das es auch mit elektrischem Antrieb gibt, kann mit seinem Holzlattenrost von Fachwerkstätten nachgerüstet werden. Dabei sollen anpassbare Bausätze helfen. Zum Schlafen kann die Betthöhe stufenlos verstellt und variabel angepasst werden. Tagsüber versteckt sich die Schlafstätte unter der Decke des Reisemobils.

Das für Teilintegrierte geeignete System besteht aus drei Kits. Das Grundgestell mit Motor ist anpassbar an Betten mit Standardmaßen von bis zu 2000 x 1600 Millimetern. Eine Notkurbel ist im Kit enthalten. So kann das Bett bei Ausfall der elektrischen Anlage manuell hochgekurbelt werden. Der Smart Frame als zweiter Bausatz enthält das Bettgestell samt Lattenrost dient der individuellen Anpassung des Bettrahmens. Dafür gibt es vier Aluminiumprofile zum Zuschneiden, einen Satz Standardholzlatten und Lamellenhalter. Das Kit „Smart Accessories“ enthält alle Halterungen zur Befestigung des Bettrahmens am Hebesystem.

Die Montagezeiten für die Komponenten sollen bei insgesamt etwa fünf bis sechs Stunden liegen. Für den kompletten Einbau, also die Anpassung und Vorbereitung innerhalb des Fahrzeugs, die Fertigung des Betts sowie Installation sollte man mit etwa 16 Stunden rechnen. Der genaue Aufwand ist abhängig vom Fahrzeug und der Form und Größe des Bettes. Bei Bewegung liegt die Belastungsgrenze des Systems bei 60 Kilogramm einschließlich Bett, Lattenrost, Möbelverkleidung und Bettzeug. In Schlafpostion soll die maximale Tragfähigkeit bei 250 Kilogramm liegen.

Die Firma Project 2000 wurde im Jahre 1995 gegründet. Heute gehört das Unternehmen zu den führenden europäischen Herstellern von ausfahrbaren (elektrischen, elektronischen und manuellen) Trittstufen, Trägersystemen für LCD-Schirme und Verstellsystemen für Heckbetten. ampnet

Fotos: Project 2000