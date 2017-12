Mit der einst so populären Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) geht es weiter bergab. Nach der Ankündigung von Mercedes-Benz, zum Saisonende aus der Rennserie auszusteigen, macht nun auch der langjährige Fernsehpartner ARD eine Vollbremsung. Der öffentlich-rechtliche Sender ist offenbar mit der Entwicklung der Tourenwagen-Serie alles andere als zufrieden und wird die Rennen nicht länger live übertragen. Die TV-Quoten stagnierten bereits seit geraumer Zeit auf einem sehr niedrigen Niveau.

Außerdem ist es fraglich, ob die DTM nach dem Mercedes-Ausstieg überhaupt noch eine Zukunft hat. Nur mit den beiden verbleibenden Autobauern Audi und BMW ist die DTM langfristig kaum zu retten. Alle Versuche, weitere Hersteller für die Serie zu gewinnen, sind bislang gescheitert. Stattdessen liebäugeln immer mehr Autokonzerne mit der Formel E. Nicht nur Mercedes, sondern auch BMW, Porsche und Volkswagen werden sich verstärkt in der Serie mit rein elektrisch angetriebenen Rennwagen engagieren. Audi ist dort bereits ab dieser Saison gemeinsam mit den Partnern Abt und Schaeffler werksseitig am Start.

Ganz müssen die Tourenwagen-Fans aber nicht auf eine Fernseh-Übertragung der DTM verzichten. Denn Sat.1 wird ab 2018 die Rennen live übertragen. Sie werden dann unter der Sportdachmarke „ran“ ausgestrahlt. Dass es damit zu einem weiteren Niedergang der Serie kommt, bestreiten die Verantwortlichen vehement. „Die Zuschauer können sich auf eine ebenso ausführliche wie kompetente Berichterstattung von den Rennstrecken freuen“, sagt „ran“-Sportchef Alexander Rösner.

SAT.1 wird die Übertragungen der Rennen am Samstag und Sonntag in sein Programmformat einbetten, heißt es. Die Qualifyings werden im Live-Streaming auf ran.de sowie in der „ran“-App übertragen. Die Besetzung des „ran“-Teams, das live von der Strecke berichten wird, gibt SAT.1 zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Die DTM-Saison 2018 wird am ersten Mai-Wochenende in Hockenheim. Den vollständigen Renn-Kalender 2018 soll in den kommenden Tagen bekannt geben werden. mid