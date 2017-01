DS legt vom 4 Crossback die exklusive Sonderedition „Terre Rouge“ auf. Für Deutschland sind lediglich 15 Exemplare vorgesehen. Prägnante äußere Merkmale sind die Mattlackierung in Turmalin-Orange und die schwarzen glanzgedrehten 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. Teil der speziellen Ausstattung sind außerdem Sitze aus genarbtem Leder in Basalt-Schwarz sowie Pedalerie und Fußstütze in Aluminium-Applikation.

Der DS 4 Crossback Terre Rouge verfügt außerdem über das „DSire“-Paket mit Audio- und Navigationssystem sowie Keyless-System, Mirror-Screen-Technologie, Rückfahrkamera und Toter-Winkel-Assistent. Das Sondermodell wird als Blue HDi 180 mit Stop-&-Start-System und einem neuen Automatikgetriebe (EAT6) zum Preis von 39.490 Euro angeboten. ampnet