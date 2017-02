DS bringt den 4 Crossback als streng limitiertes Sondermodell „Moondust“ mit Mattlackierung in Platinum-Grau auf den Markt. Von dem mit 18-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie getönten Scheiben ausgestatteten Fahrzeug sind nur 15 Exemplare für Deutschland vorgesehen. Mit an Bord sind die Connect Box, ein HiFi-System, DS LED Vision, Rückfahrkamera, Einparkhilfe und Sitze aus genarbtem Leder sowie Pedalerie und Fußstütze in Aluminiumausführung.

Der DS 4 Crossback Moondust ist ausschließlich als Blue HDi 180 mit Automatikgetriebe erhältlich und kostet 39.490 Euro. ampnet