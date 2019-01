Seat gewährt einen Blick ins Innenleben des CUPRA E-RACER. Der weltweit erste vollelektrische Tourenrennwagen wird 2020 zum ersten Mal bei der neuen Rennserie ETCR antreten.

Eine 450 kg schwere Batterie ist der wichtigste Bauteil des Fahrzeugs: Sie macht etwa ein Drittel seines Gesamtgewichts aus und sei bei der Entwicklung des Tourenwagens die größte Herausforderung gewesen, so der Entwicklungschef vom Seat CUPRA E-RACER, Xavier Serra. Sie liege so niedrig wie möglich, damit sich der Schwerpunkt näher am Boden befinde und so die Fahrdynamik verbessere.“ Die Batterie besteht aus 23 Modulen mit insgesamt 6.072 einzelnen Batteriezellen, die ungefähr dieselbe Leistung erbringen wie 9.000 zusammengeschlossene Mobiltelefone. Die vier Elektromotoren befinden sich über der Hinterachse und liefern bis zu 680 PS. „Ein Elektromotor ist unkomplizierter, effizienter und wartungsärmer“, betont Serra. „Der CUPRA eRacer hat nur einen Gang, der eine brachiale Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,2 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h ermöglicht“, schwärmt der Ingenieur.

Das Fahrzeug verfügt über ein Energierückgewinnungssystem, das die beim Bremsen und im Schiebebetrieb erzeugte Energie umwandelt und nutzbar macht. Das Lenkrad des Seat CUPRA E-RACERverfügt über ein Anzeigefeld, das Fahrer und Ingenieure überwachen können und das eine Vielzahl an Daten zur Fahrzeugleistung in Echtzeit anzeigt, sodass während der Fahrt ein effizientes Energiemanagement möglich ist.

Auf der Rennstrecke müssen das technische Team und der Fahrer wissen, wie die Temperatur der Komponenten geregelt wird. Das Fahrzeug ist mit einem maßgeschneiderten Kühlsystem ausgestattet, das eine Abkühlung innerhalb von 20 Minuten ermöglicht. „Es gibt drei voneinander unabhängige Kühlkreisläufe, jedes Element hat ein eigenes Temperaturlimit: Der Grenzbereich der Batterie liegt bei 60 °C, der der Wechselrichter bei 90 °C und der des Motors bei 120 °C“, erklärt Xavier Serra. Die letzte Etappe auf dem Weg zu einem neuen Rennformat Die Ingenieure und Techniker von CUPRA arbeiten weiter an einer Optimierung des Rennwagens. „Dieses Fahrzeug erzeugt eine Menge Energie und wir wollen herausfinden, wie wir es effizient nutzen und gute Rundenzeiten erzielen können”, erklärt Serra. Ob Verbrenner oder Elektroauto, das Ziel sei stets, „der Schnellste zu sein und die Ziellinie als Erster zu überqueren“. Komponenten und Strategie gehen Hand in Hand und bilden eine Kombination, deren Vollendung für 2020 vorgesehen ist, wenn der CUPRA E-RACER zum ersten Mal bei der neuen Rennserie ETCR antreten wird.

Foto/Video: Seat