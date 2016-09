Eine der Kernstrategien des TRACK 22 Geschäftsplanes von McLaren Automotive sei die Entwicklung eines rein elektrisch-betriebenen Fahrzeuges, das in Zukunft Teil der Ultimate Series werden soll, lautet die heutige News des Autobauers. Bis dahin sei bereits jetzt ein rein elektrisches Modell des McLaren P1 erhältlich, allerdings nur für eine limitierte Gruppe potenzieller Kunden… nämlich die unter 6-jährigen. Dies ist zumindest die offizielle Empfehlung.

Der kleine McLaren P1 unterscheide sich von seinem großen Bruder in zwei wesentlichen Punkten. Erstens verfüge er über eine zentrale Fahrersitzposition, genau wie im legendären McLaren F1. Zweitens sei den jungen Interessenten möglich, was den Erwachsenen verwehrt bliebe: Eine Cabrioversion des McLaren P1. Dennoch behält das Design die für McLaren charakteristischen V-förmigen Türen. Und wie bei jedem McLaren sei die Beschleunigung atemberaubend. Die Höchstgeschwindigkeit werde in nur zwei Sekunden erreicht.

Das Fahrzeug werde durch einen Stop/Start Knopf zum Leben erweckt, automatisch soll so auch die Licht- und “Klimaanlage”-Funktion aktiviert werden. Ein MP3 Player und ein Audio System seien serienmäßig und ganz benutzerfreundlich bereits mit bekannten Kinderliedern vorbespielt. Es verfüge über einen Rückwärtsgang, zusätzlich zu den drei Vorwärtsgängen. Nützlich, wenn man einmal versehentlich zu dem falschen Spielplatz gefahren sei.

Im Gegenteil zu der herkömmlichen Geschäftspolitik von McLaren, unzählige Farb- und Ausstattungsoptionen anzubieten, sei die Wahl für die vielbeschäftigten sechsjährigen einfach gemacht worden – es gibt nur eine Farbe: Volcano Yellow.

Der elektrische McLaren P1 sei das erste offiziell lizenzierte Produkt von McLaren Automotive um in dieses wachsende Marktsegment einzusteigen und das kompakteste Fahrzeug, das je das McLaren Logo getragen hat. Kunden sollten idealerweise zwischen drei und sechs Jahren sein um es zu fahren. Dennoch könnten auch Fahrer jenseits dieser Altersgrenze hinein passen…

Es wird ab Ende Oktober bei ausgewählten McLaren Automotive Händlern weltweit erhältlich sein, der Preis liegt bei £375.00. Später soll es auch bei ausgewählten Spielwarenhändlern erhältlich sein.

TECHNISCHE DATEN

Fahrzeuginformationen The Ride On McLaren P1

Farbe – Volcano Yellow

Höchstgeschwindigkeit – annähernd 3mph

Preis – UVP: £375.00