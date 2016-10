Jetzt kann man die Kleinen von Volkswagen bestellen.

Ab 11.785,71 Euro zzgl. MwSt. wird der eco-load up! mit Erdgasantrieb angeboten. Er verfügt über zwei am Unterboden befestigte Stahl-Gastanks mit einem Fassungsvermögen von insgesamt ca. 11 kg. Der eco-load up! ist mit einem Kombi-Instrument ausgestattet, das den Kraftstoff-Füllstand, die Reichweite sowie die Betriebsart für Erdgas oder Benzin getrennt anzeigt. Der eco load up! verbraucht nur 2,9 kg Erdgas auf 100 km.

Elektrisch angetrieben ist der e-load up! mit 60 kW zu einem Einstiegspreis von 23.105,04 Euro zzgl. MwSt. verfügbar. Mit einem kombinierten Stromverbrauch von 11,7 kWh/100 km und einer Reichweite von 160 km erreicht er die Energie-Effizienzklasse A+. Auch die aktuelle Befreiung von der Kfz-Steuer für alle elektrisch angetriebenen Fahrzeuge trägt entsprechend zur Reduzierung der Betriebskosten bei.

Den neuen load up! gibt es mit Benzin-Motor, 44 kW (60 PS), einer 5-GangSchaltung und serienmäßigen 14“-Rädern zu einem Einstiegspreis von 9.285,71 Euro zzgl. MwSt. Auch in der Version mit Otto-Motor ist der load up! mit einem Verbrauch von nur 4,4 l auf 100 km ein sparsames Fahrzeug. Als Nutzfahrzeug zugelassen beträgt die Jahressteuer für dieses Fahrzeug z.Z. nur 32 Euro pro Jahr.