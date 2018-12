Die Kombiversion des Peugeot 508 ist nicht nur richtig schön geworden; sie hat auch etwas Unverwechselbares. Etwas Eigenes. Ist charakterheck. Und Sie bietet ordentlich Raum fürs Gepäck. Im Juni soll der Peugeot 508 SW auf den Markt kommen und all jene ansprechen, die viel Platz in hübscher Hülle und dem besonderen Charme im Innenraum suchen. Ab 32.350 Euro wird der französische Kombi zu haben sein.

Der neue 508 SW (SW steht bei Peugeot für Kombi und wohl für Station Wagon) ist sechs Zentimeter niedriger und vier Zentimeter länger als sein Vorgänger. Auch wenn der Kombi nicht so sexy ist, wie die coupéhafte, besonders flache Limousine, so kann der 508 SW aus dem Kombi-Allerlei positiv heraus stechen. Dabei will der geräumige Franzose mit dem schwarzen Leuchtenband am Heck nicht primär ein Schönling in der etwas anderen Form sein. Technische Lösungen und die Weiterentwicklung der grundlegenden Vorteile eines Kombis standen im Fokus der Entwickler. Die Qualitäten eines Lademeister durften keinesfalls zu kurz kommen. Und schon im Basispreis sind beliebte Ausstattungsoptionen vorhanden sein, damit der Familienvater beherzt zugreift. So öffnet die Heckklappe serienmäßig elektrisch – auch auf eine Fußbewegung hin. Das staunen dann auch die Nachbarn.

Betont anders

Der Kombi lässt sich selbstredend leichter laden als die Limousine. 6 Zentimeter tiefer liegt der Kofferraumboden, als in der Limousine und man schiebt das Gepäck einfach in den großen Schlund am Heck – ohne Kante. 530 Liter passen in den Kofferraum. Damit liegt der 508 SW zwar etwas unterhalb der Werte von VW Passat und Skoda Superb, aber über Mercedes C-Klasse T-Modell, Audi A4 Avant und BMW 3er Touring. Die hinteren Sitze des 508 SW können im Verhältnis 1/3 zu 2/3 – auch vom Gepäckraum aus – problemlos umgeklappt werden. Dadurch ergibt sich ein maximaler Stauraum von bis zu 1.780 Litern. So sollte eine vier-köpfige Familie auch auf Urlaubsfahrten gut klar kommen.

Schicker Innenraum mit guter Qualitätsanmutung

Der schicke Innenraum ist ja bereits aus der 508 Limousine bekannt. Besonders gut gefällt mir der zentrale Multifunktionsbildschirm in der Mitte der Armaturentafel, den es wahlweise mit einer acht oder zehn Zoll Diagonalen gibt. Auf ihm kann man unter anderem auf Klimaanlage, Navigation, Soundsystem und Einstellungen zugreifen. Die Tasten unter dem Screen sehen zwar gut aus, ob ihrer hohen Lage kann man deren Beschriftung und damit Funktion nicht gut aus dem Fahrersitz heraus erkennen. An die Bedien-Logik muss man sich gewöhnen, denn auch sie fällt einen Tick anders – ein Tick französischer – als man das gewohnt ist. Die Mittelkonsole baut relativ hoch und das darunter liegende Fach zum kabellose Laden von Smartphones ist ergonomisch nicht besonders günstig angebracht. Dafür passen zwei 1,5-Liter-Flaschen in das belüftete Fach in der Konsole. Das Platzangebot vorn unterscheidet sich übrigens nicht von dem in der Limousine. Im Fonds ist naturgemäß mehr Platz und Kopfraum, als in der Limousine mit ihrer coupéhaft-flachen Linie. Mit meiner Größe von 1,86 Meter passe ich da noch ordentlich rein. Beim Ein- und Ausstiegen heißt es jedoch den Kopf einziehen. Pflicht in einem Familienauto: Zahlreiche Ablagen für kleine Dinge des Lebens. Bis zu 32 Liter können im 508 SW gut verteilt Platz finden. Vier USB-Anschlüsse ermöglichen der Family das stressfreie Laden der allzeit präsenten Smartphones. Loben möchte ich die Sitze. Sie fallen weder zu hart, noch zu weich aus und geben guten Halt. Der Peugeot 508 SW basiert auf der skalierbaren EMP2-Plattform mit McPherson-Federbeinen vorn und einer Mehrlenkerachse hinten. Das Fahrwerk wurde in seiner Normalkonfiguration komfortabel abgestimmt, aber nicht zu weich. Selbst im sportlichste Fahrwerkmodus bleibt der 508 SW rückenfreundlich.

So gleitet der D-Segment-Kombi leicht und locker selbst über schlechte oder unbefestigte Straßen.

Ende 2019 auch als Plug-in-Hybrid

Für unsere Testfahrten haben wir uns den Basis-Diesel mit der 1.5 Liter Maschine ausgesucht. Mit seinen 130-PS kann er natürlich kein Sportler sein, aber sein Dampf reicht für den Familienalltag aus. Der sparsame Dieselmotor bringt bis zu 300 Newtonmeter auf die Straße. Auf unseren Testfahrten haben wir laut Bordcomputer 4,9 Liter je 100 Kilometer verbraucht (Normwert 3,8 Liter). Den Spurt 0 auf Tempo 100 schafft der Kombi mit dem kleinen Diesel und optionaler Getriebeautomatik in rund zehn Sekunden. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 210 Stundenkilometern. Das Geräuschniveau bleibt im Inneren angenehm gering. Der 1,4 Tonnen schwere Fronttriebler leitet nur wenige Vibrationen nach innen weiter. Im Sportmodus gibt die Lenkung ordentliche Rückmeldung. Selbst in flott gefahrenen Kurven zeigt der 508 Kombi kaum Wank-Bewegungen.

Die Leistungspalette der Im 508 SW angebotenen Motoren reicht bei den beiden Benzinern von 180 bis 225 PS, die allesamt aus einem relativ klein-volumigen 1,6-Liter-Triebwerk befeuert werden. Neben dem 130-PS-Basisdiesel, der in Serie mit einer 6-Gang-Handschaltung geliefert wird, werden Selbstzünder mit 160 und 180 PS angeboten, die obligatorisch eine gut abgestimmte und komfortabel schaltende Achtgang-Automatik gekoppelt sind. Wer mag, kann die Automaten auch über Paddel am Lenkrad manuell schalten. Für alle E-Fans: Ende 2019 soll das Motorenprogramm um einen Plug-In-Hybriden ergänzt werden, der bis zu 50 Kilometer rein elektrisch und damit lokal abgasfrei fahren kann.

Gut ansprechender Basis-Diesel

Wie schon die Limousine bietet Peugeot auch der 508 Kombi ein Paket an größtenteils optionalen, modernen Fahrerassistenzsystemen an. Dabei ist das Nachtsichtgerät für diese Klasse ungewöhnlich. Es erkennt und markiert Fahrradfahrer und Passanten am rechten Fahrbahnrad und leitet, falls der Fahrer dann nicht reagiert, einen Notbremsvorgang ein. Das ist wirklich eine Leben rettende Technik die bestens funktioniert.

Fazit:

Der Peugeot 508 SW ist ein schön gezeichneter Kombi für Menschen, die optisch – außen und innen – keinen Mainstream wollen. Unser Tipp für Preisbewusste, die aber eine gute Ausstattung wollen: Der 508 SW mit dem 130-PS-Diesel in der mittleren Ausstattungslinie „Allure“. Dazu die tolle Achtgang-Automatik, denn sie schaltet besser, als die meisten von uns es könnten. Dann noch das Navigationssystem, die Rückfahrkamera, nette 17-Zoll-Alufelgen und die Komfortsitze mit elektrischer Sitzeinstellung. Fertig.