Der neue BMW X5 G05 – Review im Bewegtbild

Mit dem X5 präsentiert BMW die vierte Generation ihres ersten SUVs in Atlanta, Georgia. Der X5 ist inzwischen eine Ikone der Marke, die mit über 2,1 Millionen verkauften Fahrzeugen weltweit seit der Markteinführung 1999 eine echte Erfolgsgeschichte schreibt. Ab November 2018 rollen die ersten X5 zum Händler, sind wie erwartet in alle Richtungen gewachsen und kommen mit serienmäßigem xDrive und adaptiven Dämpfern auf den Markt. Dabei überzeugt nicht nur das neue Technik-Konzept im Innenraum, sondern auch (optional) das beste Licht und die größte Niere die BMW je verbaut haben.

Doch was taugt der xDrive (Allrad-) Antrieb? Was ist an der Exterieur-Optik neu? Welche optionalen Pakete gibt es? Was kann das Innenraum-Design um das neue Bedienkonzept für die beiden 12,3 Zoll großen Displays? Welcher Motor ist für mich der Beste? Warum brauche ich die Luftfederung? Was kann BMWs SUV Flaggschiff im Gelände? Welche Fahrwerks-Technik ist (optional) verbaut? Was kostet der X5, wie reiht er sich im Wettbewerb ein und ab wann kann ich ihn bestellen? – Die Antwort auf all diese Fragen findet ihr in unserem umfangreichen Video-Review. Versprochen! – Schaut rein!