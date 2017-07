Es geht los. Irgendwie, da bin ich ehrlich, dieses Gefühl habe ich in den letzten Jahren selten verspürt: Ich bin nervös. Die Chefin der Audi „Lack und Leder“-Abteilung führt mich in eine geheime Halle, deren Standort unbekannt bleiben muss. Hier entwickelt Audi die automobilen „Drogen“ für den Weltmarkt. Ein Ort ohne Fenster, abgedunkelt, ich schaue mich um, sehe weder Fesseln noch Peitschen – bin beruhigt.Da steht er vor mir,, ganz unschuldig in einen zarten seidenen Umhang gehüllt. Er ist groß, viel größer als gedacht und wirkt irgendwie erschreckend muskulös. Das sehe ich noch. Doch jetzt, und das ist auch etwas ganz Neues für mich, muss ich weder Socken noch Schuhe ausziehen, sondern bekomme einen Schutz-Gummi über meine Stiefel gestülpt. Ich fühle mich schmutzig. Und als wäre das nicht schon genug Neues, werden mir jetzt meine Augen verhüllt. Das ist okay, denn bisher habe ich die Erfahrung gemacht, das man dem Ingolstädter Automobilhersteller durchaus vertrauen kann. Doch spätestens als mir eine zarte Frauenstimme in englischer Sprache mit italienischem Akzent ins Ort flüstert: „Trust me, followe me, I will take care of you – We will have fun together, but you have to let it flow“, bekomme ich Gänsehaut. Ich spüre wie leichte Schweißperlen meine Stirn benetzen, obwohl der Raum angenehm temperiert ist. Das ich von einem Kamerateam gefilmt werde und sicher aussehe wie ein Idiot, verändert meine gemischte Gefühlslage aus Spannung und Nervosität nicht zum Besseren.