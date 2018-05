Nach zwölf Jahren und mehr als 2,1 Millionen gebauten Fahrzeugen ist der letzte Jeep Wrangler der Baureihe JK vom Band des Werkes Toledo Supplier Park im Süden der in Ohio gelegenen Stadt gerollt. Es handelte sich um einen weißen Unlimited Rubicon. Er macht Platz für den neuen Jeep Pick-up, der in der ersten Jahreshälfte 2019 auf den Markt kommen wird. Die Produktion der neuen Wrangler-Generation (Code JL) wurde in das Werk Toledo Nord verlagert. ampnet

Foto: FCA