Mit dem IONIQ Plug-in-Hybrid bietet Hyundai nun drei elektrische Antriebvarianten in einer Modellreihe an. In den Handel kommt der IONIQ Plug-in-Hybrid im Juli (ab 29.900 Euro). Durch den staatlichen Umweltbonus von 1.500 Euro und – Hyundai Motor Deutschland beteiligt sich mit einem Bonus in derselben Höhe plus Mehrwertsteuer, – reduziert sich der Kaufpreis um 3.285 Euro auf 26.615 Euro. Der Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid soll Strecken von bis zu 63 km ausschließlich elektrisch zurücklegen können. In dem Südkoreaner ist ein 1.6 GDI Benzinmotor mit 77 kW (105 PS) und 147 Nm verbaut. Der E-Antrieb beinhaltet einen 45 kW (61 PS) starken Elektromotor und einer 8,9 kWh große Lithium-Polymer-Batterie. Die Systemleistung beträgt 104 kW (141 PS). In 10,6 Sekunden beschleunigt er von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 178 km/h erreicht.

Foto: Hyundai