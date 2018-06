Vor rund drei Jahren ist der aktuelle Hyundai i20 an den Start gegangen. Und auf Anhieb wurde der in der Türkei gebaute Kleine zu einer tragenden Säule im Hyundai Portfolio. Damit das so bleibt, bekommt der in Rüsselsheim entwickelte Polo-Konkurrent nun ein Facelift, überarbeitetet Motoren und neue Preise. Das Facelift des koreanischen Kleinwagens fällt übersichtlich aus. Am Heck wandert das Kennzeichen nach oben zwischen die Rückleuchten, das gibt dem i20 eine breitere Ausrichtung. Die Heckleuchten sind nun auch in LED-Technik zu haben. 15 Zoll-Räder und Michelin-Reifen sind nun Serie. Neue Designs für die Alu-Felgen runden das Facelift ab. Alle Motoren erfüllen nun 6d temp

Der Einliter-Drei-Zylinder-Turbo, den es im Hyundai i20 in zwei Leistungsstufen mit 100 und 120 PS gibt, kann, neben dem serienmäßigen Handschaltgetriebe, auch mit dem von Hyundai selbstentwickelten und gebauten 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe bestellt werden. Noch steht der Preis für dieses automatische Getriebe nicht endgültig fest, wir erwarten einen Preis zwischen 1.500 und 1.800 Euro. Das auch in anderen Modellen des koreanischen Hyundai-Kia-Konzerns eingesetzte Getriebe macht das Fahren mit dem i20 zu komfortablen Sache. Kein Kuppeln und Schalten lenkt mehr vom Verkehr ab. Der Automat schaltet ausreichend schnell und kaum merklich. Dieser, wie auch alle anderen Antriebe für den i20 erfüllen nun die Abgasnorm Euro 6d-temp, seine Abgase werden durch einen Partikelfilter geschickt. Diesel-Antriebe gibt es für den i20 fortan nicht mehr. Auf unseren ersten Testfahrten hat uns die 120 PS Variante des 1.0 Liter Benziners besser gefallen, als der 100 PS Antrieb, weil er den Kleinwagen etwas dynamischer vorwärts bringt. Bis zu 172 Newtonmeter bringt der 120-PS-i20 auf die Straße.

Es wird bunter

Einen sportlichen Kleinwagen sollte man indes nicht erwarten. Seine Sitze geben nicht viel Seiten halt, sein Fahrwerk ist für den Alltag jedoch massentauglich bestens abgestimmt. Wer es mag, der bekommt gegen Mehrpreis für den i20 Sitzbezüge mit blauen oder roten Kontrastnähten. Wer knackige Farben liebt, kann seinen i20 nun in der Farbe „Tomato Red“ ordern. Das im Sonnenlicht fast orange wirkende Rot, ist neben der Farbe „Passion Blue“ eine von zwei neuen Außenfarben.

Ein Plus an Fahrsicherheit

Der i20 ist künftig – je nach Version gegen Aufpreis oder als Teil der Ausstattung – mit Spurhalteassistent und Spurverlasswarner versehen. Das System funktioniert zuverlässig, ein Doppelpiepser warnt aber kurz vor dem Verlassen der Spur. Mich hat das während der Testfahrten eher genervt, daher habe ich den Assistenten bald ausgeschaltet. Ein Frontkollisionswarner mit Notbremsfunktion und eine Müdigkeitserkennung machen den neuen i20 noch etwas sicherer. Neu ist auch ein sieben Zoll großes Farbdisplay mit Touchscreen, das auch als reines Audiosystem mit Smartphone-Anbindung via Apple Car Play und Android Auto zu haben ist. Dieses System kann das weiterhin angebotene, integrierte Navigationssystem ersetzen, wenn man einfach eine Navi-App des Smartphones nutzt. Das funktioniert bestens, denn die Navi-Karte wird einfach auf das Display de i20 gespiegelt.

Preise leicht erhöht

12.800 Euro wird der überarbeitete Hyundai i20 mit dem 75 PS-Antrieb in Basis-Ausstattung fortan kosten. Das sind 500 Euro mehr als bisher, wird aber von der zusätzlichen Ausstattung in meinen Augen mehr als ausgeglichen. Die Preise der einzelnen Motorisierungen und die mit ihnen kombinierbaren Ausstattungen wurden noch nicht bekannt gegeben. Die Markteinführung für den neuen Hyundai wird im Juli erfolgen.

i20 Active wird deutlich günstiger

Der i20 „Active“ mit seiner erhöhten Sitzposition und der leichten SUV-Anmutung wird künftig ausschließlich mit dem 100 PS leistenden 1,4 Liter-Sauger angeboten. Er kostet ab 14.900 Euro und damit etwa 2.500 Euro weniger, als bisher. Das soll die Absatzzahlen der stylischen i20-Variante nach oben ziehen. Bisher hat wohl der stolze Mehrpreis gegenüber dem „normalen“ i20 mehr Erfolg bei den Kunden verhindert. Er wird allerdings nicht mit dem automatischen Getriebe kombinierbar sein. Für mich schwer nachvollziehbar. Vermutlich wollen die Hyundai-Strategen den i20 Active vom City-SUV Kona abgrenzen.

Fazit

Auch nach seinem Facelift bleibt der i20 einer der großen Konkurrenten des VW Polo. Als Drei-Zylinder mit 120 PS und Doppelkupplung hat er uns besonders gut gefallen. Allein der Testverbrauch von 7,2 Litern hat und, gegenüber dem kombinierten Norm-Verbrauchswert von 5,3 Litern, negativ überrascht. Dabei haben wir den Kleinen zurückhaltend bewegt. Wesentliche Technische Daten:

Hyundai i20 1-0 T-GDI

Getriebe: 7-Gang-DCT (Doppelkupplung)

Hubraum: 998 ccm

3-Zylinder, Reihe

Maximale Leistung kW / PS: 88 kW / 120 PS bei 6.000 U/min

Max. Drehmoment: 172 Nm bei 1.500 – 4.000 U/min

Beschleunigung: 0-100 km/h: 10,5 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h

Norm-Verbrauch auf 100km: 5,3 Liter (NEFZ)

Leergewicht: 1.250 kg

Länge / Breite / Höhe: 4.035 / 1.734 / 1.474 mm

Preise des Basis-Modells: 12.800 Euro

Preise des beschriebenen Modells: noch nicht kommuniziert