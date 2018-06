Hyundai Motor bringt mit dem Kona Elektro bereits sein zweites rein batterieelektrisches Fahrzeug auf den Markt. Der neue Hyundai Kona Elektro wird zu einem Preis ab 34.600 Euro in Deutschland zu haben sein. Der Kaufpreis des Kona Elektro reduziert sich um 4.380 Euro brutto, wenn das Modell in der Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) aufgenommen wird.

Hyundai bietet den Kona Elektro in zwei Leistungsstufen und in drei Ausstattungslinien an. Bereits die Variante mit 100 kW/136 PS beschleunigt in 9,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und bietet dank des kräftigen Drehmoments von 395 Newtonmetern einen kräftigen Durchzug. Die 39,2 kWh große Lithium-Polymer-Hochvolt-Batterie ermöglicht eine Reichweite von praxistauglichen 312 Kilometer nach der WLTP-Norm.

Die stärkere Version mit 150 kW/204 PS bietet maximalen Fahrspaß bei einer gleichzeitig höheren Reichweite. Sie sprintet in nur 7,6 Sekunden auf Tempo 100 und schafft dank der auf 64 kWh erhöhten Kapazität des Hochvolt-Energiespeichers sogar 482 Kilometer Reichweite nach der WLTP-Norm.

Trend, Style und Premium

Den Einstieg stellt der Kona Elektro Trend mit 100 kW/136 PS für 34.600 Euro dar. Hier sind bereits die Hyundai SmartSense Assistenzsysteme wie Aufmerksamkeitsassistent, die City-Notbremsfunktion und der aktive Spurhalteassistent mit Lenkeingriff enthalten. Die serienmäßigen Komfort-Extras umfassen zum Beispiel elektrische Fensterheber vorn und hinten, ein 8-Zoll-Navigationsgerät mit Krell Soundsystem mit acht Lautsprechern und die Rückfahrkamera. Mit der größeren Batterie und dem leistungsstärkeren Elektromotor kostet der Kona Elektro Trend ab 39.000 Euro.

Die mittlere Ausstattungslinie Style mit 100 kW/136 PS ab 38.100 Euro und mit 150 kW/204 PS ab 42.500Euro bietet darüber hinaus unter anderem Stoff-/Ledersitze mit Sitzheizung, verdunkelte Scheiben ab der B-Säule, einen Regensensor und einen automatisch abblendbaren Rückspiegel.

Das Topmodell Kona Elektro Premium mit 150 kW/204 PS ist ab 45.600 Euro bestellbar. Zur umfassenden Serienausstattung „Premium“ gehören neben bereits ab Trend beziehungsweise Style serienmäßig verfügbaren Ausstattungen unter anderem das Head-up-Display, Ledersitze mit beheizbaren und belüfteten Vordersitzen, der Stauassistent, der Querverkehrswarner sowie ein Totwinkel-Assistent.

Optisch hebt sich der Hyundai Kona Elektro von den Varianten mit Verbrennungsmotor vor allem durch den geschlossenen Kühlergrill sowie die aerodynamischen 17-Zoll-Leichtmetallräder ab.

Für den Hyundai Kona Elektro gibt es sieben Karosseriefarben: Chalk White, Dark Knight, Tangerine Comet, Ceramic Blue, Pulse Red, Acid Yellow und Galactic Grey. Auf Wunsch ist eine Dachlackierung in Chalk White erhältlich.

Fotos: Hyundai