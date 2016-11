Optik, hochwertige Komfortausstattung und modernes On-Board-Infotainment sollen das neue Sondermodell „Blackshadow“ für den Dacia Duster kennzeichnen. Die Serienausstattung umfasst zum Preis ab 14.990 Euro Details wie das Multimedia­system Media-Nav Evolution und die akustische Einparkhilfe hinten. Designakzente sollen unter anderem 16-Zoll-Alu­miniumräder in Schwarz/Glanzgedreht sowie Außenspiegel­gehäuse, Kühler­grill und Dachsäulen in Glanz-Schwarz setzen. Der Dacia Duster Blackshadow ist ab sofort bestellbar. Die Edition Blackshadow ist für die Benzinvarianten TCe 125 4×2 (14.990 Euro) und TCe 125 4×4 (16.890 Euro) verfügbar. Außerdem bietet Dacia die Sonderedition für die Dieselmodelle dCi 110 4×2 (15.890 Euro) und dCi 110 4×4 (17.790 Euro) an.

Fotos: Dacia