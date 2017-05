Mit dem „Celebration“ bietet Dacia nun auch den Logan MCV Stepway in Topausstattung zum Vorzugspreis an. Zu Preisen ab 12.200 Euro bietet es neben Front- und Heckschürze, Radlaufverbreiterungen und Seitenschwellern im SUV-Stil, Komfortelemente wie das Multimedia-Navigationssystem mit Touchscreen, manuelle Klimaanlage, Tempomat und hintere Einparkhilfe. Weitere Merkmale sind schwarze Stoßfänger-Einsätze im Offroad-Stil sowie die in Matt-Chrom gehaltene Front- und Heckschürze im Look eines Unterfahrschutzes. Auch die Zierblenden für die serienmäßigen Nebelscheinwerfer präsentieren sich in Matt-Chrom.

Hinzu kommen chromfarbene Wabeneinsätze im Kühlergrill, Radlaufverbreiterungen und Seitenschweller aus schwarzem Kunststoff, Außenspiegelgehäuse in Titan-Optik und die Dachreling in Silber. Akzente setzen die 16-Zoll-Räder in glänzend Anthrazit im Format 205/55 und die exklusiven Karosseriefarben Adria-Blau oder Island-Grau. Im Innneraum sind die Umrandungen des Bedienfelds in der Armaturentafel und der Lüftungsdüsen sowie die Nähte der Sitzpolster in Kupfer-Orange gehalten. Weiteres Celebration-Kennzeichen ist das Chrom-Dekor an Schalthebel und Türöffnern. Ein Lenkrad in Lederoptik im Vier-Speichen-Design mit Chromeinsätzen und „Stepway”-Signatur rundet das Interieur ab.

Der Dacia Logan MCV Stepway Celebration ist wahlweise mit jeweils 66 kW / 90 PS starkem Benziner oder Diesel erhältlich. ampnet

Fotos: Dacia