Der Mercedes-Benz Sprinter in seiner Neuauflage setzt sich als Basisfahrzeug bei den Reisemobilen zunehmend durch. Jetzt präsentiert auch Dethleffs auf der CMT ein neues Reisemobil auf dessen Basis: den Teilintegrierten Dethleffs Globeline T 6613 EB mit Einzelbetten. Auf weniger als sieben Metern Gesamtlänge bringt das Modell mit unter 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse eine große Heckgarage mit. Gegen Aufpreis ist ein ein zusätzliches (Hub-)Bett erhältlich.

Für den drei Meter hohen Dethleffs Globeline T 6613 EB sind alle Assistenzsysteme des Sprinter verfügbar. Er leistet 143 PS und kann statt in Weiß auf Wunsch auch mit einem Fahrerhaus in Schwarzmetallic sowie silberfarbenem Aufbau und weiteren Style-Features, zum Beispiel Rahmenfenstern und Kühlergrill in Chrom, bestellt werden.

Der Wohnraum präsentiert sich in hellem Design mit weißen Hochglanz-Möbelklappen und Lichtakzenten. Weitere Merkmale sind die L-Sitzgruppe mit freistehendem, optional auch höhenverstellbarem Tisch, eine 70 Zentimeter breite Eingangstür und Pilotensitze inklusive Höhen-Neigungsverstellung mit integrierter Kopfstütze und Armlehnen. Die beiden Einzelbetten im Heck können optional mit wenigen Handgriffen in eine große Liegenwiese verwandelt werden.

Der Dethleffs Globeline T 6613 EB auf Sprinter-Basis ist ab 62.999 Euro zu haben. ampnet

Fotos: Dethleffs