Mit einem flexiblen Ausbausystem aus einem beruflich genutzten Kastenwagen am Wochenende oder für den Urlaub rasch ein Reisemobil zu machen, das ist die Idee hinter Cargoclips. So nennt sich ein neuer Anbieter aus Österreich, der sich erstmals auf der Stuttgarter CMT (–20.1.2019) zeigt. Basis des in der Schwabenmetropole gezeigten Fahrzeugs mit der Modellbezeichnung Cargo-Camper Mountain ist der Bruder des VW Crafter, der MAN TGE 3.180 in der allradgetriebenen Version.

Der Laderaum des Cargo-Camper Mountain ist mit so genannten Cargo-Clips an der Wand- und Deckenverkleidung ausgerüstet. An Stelle von Werkstatt- und Transportausrüstung werden auch Campingmodule angeboten. Das reicht vom Tisch über Sitzgelegenheiten und Küchenmodul bis hin zu Sanitärabteil und Hängeschränken. Die Einbauten bestehen aus nachhaltigen Materialien aus ökologischem Buchenholz ohne chemische Zusatzstoffe und erfüllen sogar die Kinderspielzeugnorm EN71-3.

Mit dem aufstellbaren Schlafdach stehen bis zu vier Übernachtungsplätze Schlafplätze zur Verfügung. Die Bordtechnik verfügt über eine Luft-Standheizung, Bordbatterie sowie 230-Volt-Anschlüsse. Cargoclips offeriert den MAN TGE mit Camperausbau zu Preisen ab 59.900 Euro. ampnet

Fotos: Cargoclips