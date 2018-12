Im Januar dieses Jahres für Ford Westfalia Nugget und Tourneo Custom neu vorgestellt, bringt Sawiko nun den Fahrradheckträger Agito Van auch für den beliebten Fiat-Ducato-Kastenwagen auf den Markt. Premiere feiert das neue Produkt auf der Messe Caravan – Motor – Touristik in Stuttgart (12.–20.1.2019. Mit einer Nutzlast von 60 Kilogramm in der Basisversion ist auch die Ducato-Version für den Transport von zwei Fahrrädern konzipiert. Dank Schwenkarm lässt sich der Träger auch im beladenen Zustand bequem zur Seite klappen, um an die Hecktür heranzukommen.

In unbeladenem Zustand kann die 13 Kilogramm leichte Transportbrücke Platzsparend nach oben geklappt werden. Wird der Träger nicht benötigt, kann er ohne Werkzeug abgenommen werden. Der Agito Van kann auch für den Transport von drei Fahrrädern aufgerüstet oder mit einer Transportbox bestückt werden. An der Basistraverse kann darüber hinaus eine starre oder abnehmbare Anhängevorrichtung nachgerüstet werden.

Der Agito Van für den Fiat Ducato ist ab März verfügbar und kostet in der Basisversion 1395 Euro. ampnet

Fotos: Sawiko