Volkswagen stellt auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart (13.-21.1.2018) den neuen Modelljahrgang seines Campingbusses California vor. Weitere Ablagen, neue Handtuchstangen und eine nun zweigeteilte Glasarbeitsfläche über Gaskocher und Spüle erhöhen künftig den Reisekomfort in den Modellen California Coast und California Ocean. Sie bekommen zudem eine dimmbare Ambientebeleuchtung (rund um den Küchenblock) sowie eine Beleuchtung im Kleider- und Unterschrank. Ausgenommen ist die Basisversion Coast mit dem Geschränk in „white wood“ und ohne Außendusche.

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat im vergangenen Jahr 15.155 California produziert und damit einen neuen Rekord erzielt. Im Vergleich zum bisherigen Bestwert 2016 ist dies eine nochmalige Steigerung um 18 Prozent. ampnet

Fotos: VW Nutzfahrzeuge