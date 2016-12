Farbenfroh geht es mit den Sondermodellen „Spring“ des Dexter in den Frühling, die Karmann-Mobil auf der CMT in Stuttgart (14.–22.1.2017) präsentiert. Merkmale sind der orangene Seitenstreifen außen sowie die Lederausstattung mit orange/schwarzen Polstern und eine Soundanlage. Der Dexter Spring fährt serienmäßig mit dem „Concept“-Paket mit 96 kW / 130 PS-Motor, Nebelscheinwerfern, 120-Liter-Dieseltank, Komfortpaket, Fahrerhausverdunklungssystem, Markise, Fahrradträger und Mückengittertür. Auch das „Style“-Paket mit LED-Tagfahrlicht, glänzend schwarz lackiertem Kühlergrill und Stoßfänger in Wagenfarbe gehört zum Ausstattungsumfang.

Insgesamt ergibt sich ein Preisvorteil von bis zu 7540 Euro. Der Dexter 580 Spring und Dexter 600 Spring kosten jeweils 44.990 Euro, der Dexter 550 Spring startet bei 55 450 Euro. Die Auslieferung beginnt im Frühjahr 2017. ampnet