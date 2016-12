Zur Auftaktmesse der Camping-Saison, der CMT (14.–22.1.2017) in Stuttgart, legt die stark wachsende Marke Forster an Tempo zu: Die Sprendlinger präsentieren für ihre drei Reisemobile umfassende Fresh-Sonderserie ein neues Interieur sowie ein attraktives Ausstattungspaket.

Neben dem Grundriss I 738 EB, der in den hellen Farben der Fresh-Edition ein Kontrastangebot zum klassisch eleganten Integrierten darstellt, feiern zwei neue Teilintegrierte Premiere. Sie werden exklusiv für die Fresh-Sonderserie gebaut. Der T 637SB wendet sich an Kunden, die ein kompaktes Fahrzeug mit offener Raumwirkung und Komfort suchen. Den Innenraum prägen das längs eingebaute Doppelbett im Heck und die Winkelküche in Fahrzeugmitte. Die offene Blickachse durchs ganze Fahrzeug schafft einen großzügigen Raumeindruck auf einer Gesamtlänge von lediglich 6,37 Metern. Eine L-Sitzgruppe und ein längs angeordneter Waschraum vervollständigen das Komfortangebot. Über der Sitzgruppe sind wahlweise – ohne Aufpreis – ein elektrisch angetriebenes Hubbett oder eine Heki 3 Dachluke installiert.

Der zweite neue Grundriss bei den Teilintegrierten tritt ebenfalls in der Klasse bis sieben Meter Länge an. Der T 699 HB ist ein klassischer Garagenwagen mit quer montiertem Doppelbett im Heck und darunter liegendem Stauraum. Die L-Sitzgruppe mit großer Einzelsitzbank bietet reichlich Wohnkomfort. Die Kunden können sich auch hier über eine offen gestaltete Winkelküche mit 160 Liter großem AES-Kühlschrank freuen. Ein mittig angeordneter Waschraum mit integrierter Dusche komplettiert den Grundriss.

Beide Teilintegrierte der Fresh-Sonderserie übernehmen die aufwändig gestalten Heckleuchten und Heckholme der Integrierten von Forster. In Verbindung mit dem Außendekor sind die Sondermodelle so auch von außen auf den ersten Blick zu erkennen.

Das neue Interieur verfügt über helle Holztöne, dunkle Kontrastflächen und schwungvolles Möbeldesign. Die glänzenden Oberflächen an den Möbelklappen, die Ambientebeleuchtung sowie Griffe und Tischkanten in Chromoptik sorgen für einen wertigen Eindruck. Dieser wird durch Polster in Lederoptik verstärkt. Der Kontrast von edlen Oberflächen und frischen Farben wiederholt sich in den Vorhängen und beim Deko-Element am Einstieg. Das Küchenfenster ist mit einem Rahmen verblendet, während sich die Sitztruhe in Lederoptik präsentiert und die Heckinnenwand bei den Teilintegrierten die dreidimensional gerasterte Oberflächenstruktur der Integrierten übernimmt.

Zusätzlich zur neuen Gestaltung des Wohnraums spendiert Forster den Fresh-Modellen eine umfangreiche Komfortausstattung. Dazu gehören Reisekomfort-Paket, Sicherheitskomfort-Paket, eine Aufbautür mit Zentralverriegelung, Midi-Heki im Heck, ein fünfter Sitzplatz, der schwenkbare TV-Halter und ein Lüfter über der Küche. Beim I 738 EB Fresh können sich Camper zusätzlich über den 150 PS starken Motor, bei den Fresh-Teilintegrierten über Panorama-Glasdach und AES-Kühlschrank freuen. Insgesamt ergibt sich ein Preisvorteil von bis zu 5.720 Euro gegenüber einem vergleichbaren Fahrzeug in Serienausstattung. Die Preise starten beim T 737 SB Fresh mit 49.290 Euro, der T 699 HB Fresh kostet 49.990 Euro und der I 738 EB Fresh ist ab 64.990 Euro zu haben. Die Auslieferung der Sondermodelle startet im Frühjahr 2017. ampnet

Fotos: Forster