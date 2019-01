Neue Fahrer und neue Farben für das Citroën Total World Rally Team in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft: Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, das Weltmeisterduo der letzten sechs Jahre, und Esapekka Lappi/Janne Ferm bilden das Fahreraufgebot 2019. Mit neuen Farben für die C3 WRC feiert Citroën in diesem Jahr das 100-jährige Firmenjubiläum. Neben den langjährigen Partnern Total und Michelin kehrt Red Bull 2019 zum Citroën Total WRT zurück.

Janne Ferm, Esapekka Lappi, Julien Ingrassia, Sébastien Ogier

Der diesjährige Saisonstart wird vom 24. bis 27. Januar bei der legendären Rallye Monte Carlo ausgetragen. Dort treten zwei C3 WRC mit den neuverpflichteten Fahrercrews Sébastien Ogier/Julien Ingrassia und Esapekka Lappi/Janne Ferm an. Danach folgen 13 weitere ebenso anspruchsvolle WM-Läufe. Das Saisonfinale findet vom 14. bis 17. November in Australien statt. Seit 1999 hat das Citroën Total WRT 99 WM-Läufe gewonnen. In dieser Saison soll die 100-Siege-Marke geknackt und um die WM-Titel gekämpft werden.

Fotos: Citroën