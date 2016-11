20,832 Kilometer, 73 Kurven und 300 Meter Höhenunterschied – und alles auf zwei Rädern: Mit der gestrigen Umrundung der Nordschleife hat der Chinese Yue Han mit seinem Mini Cooper einen Weltrekord im „Two Wheels Driving“ aufgestellt. Er ist der erste Autofahrer, dem dies gelungen ist.

Gestartet an der Döttinger Höhe stellte Yue Han seinen Mini mit Hilfe einer Rampe auf die Seite und machte sich auf den Weg. Dabei meisterte der 46-jährige Stuntfahrer auch anspruchsvollste Passagen wie Ex-Mühle und Wehrseifen unter dem Jubel der Zuschauer erreichte der Werksfahrer des Red-Bull-China-Teams auf feuchtem Asphalt nach 45:59,11 Minuten schließlich das Ziel – und erfüllte sich damit einen Lebenstraum. Leichte Probleme hatte der frischgebackene Weltrekordler zu Beginn mit dem wassergekühlten Vollgummi-Reifen auf der stark beanspruchten linken Vorderseite.

Für den chinesischen Rennfahrer, der auch im Tourenwagen, bei Rallyes und in der chinesischen Drift-Meisterschaft an den Start geht, war es nicht der erste Weltrekord. Vor beinahe genau zwei Jahren „slidete“ er mit seinem Mini Cooper zwischen zwei geparkte Autos und ließ auf beiden Seiten einen Abstand von nur acht Zentimetern – dieser Einpark-Rekord hat bis heute Bestand. (ampnet)