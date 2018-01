Ein System, das Klimadaten in Echtzeit analysiert und 100 Mal kleiner ist als vergleichbare Geräte zeigt Bosch bei der CES 2018 (Dienstag, 9. bis Freitag 12. Januar) in Las Vegas. Das Mikroklima-Monitoring-System Bosch Climo, soll Städten helfen, schneller Maßnahmen für die gezielte Verbesserung der Luftqualität zu treffen. Climo wurde jetzt mit dem „CES Honoree Innovation Award“ in der Kategorie „Smart Cities“ ausgezeichnet.

Climo ist nicht nur kleiner, sondern auch um zehnmal kostengünstiger als herkömmliche Systeme. Das Climo-System wurde von Bosch in Kooperation mit Intel entwickelt. Es setzt auf cloudbasierte Analyse, bündelt kompakte drahtlose Sensoren mit Software und liefert eine Reihe von Daten zur Luftqualität. Insgesamt kann es zwölf Parameter messen und analysieren, wie zum Beispiel Kohlendioxid und Stickoxid, aber auch die Temperatur, relative Feuchtigkeit und sogar die Pollenkonzentration. Die kleine Box kann über 110V/220V-Netz oder 12V DC betrieben werden. Es kann einer Vielzahl von Wetterbedingungen widerstehen. ampnet

Foto: Bosch