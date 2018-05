Auf geht´s zur CEBIT 2018 im neuen Format und mit spannenden Themen

Europas großes Business-Festival für Innovation und Digitalisierung startet am 11. Juni 2018. Was einst als reine Computermesse begonnen hat, ist heute eine spannende Technologie Messe mit Event-Charakter für Jedermann. Auf der CEBIT fahren auch Autos vor. 5G-Konnektivität, autonomes Fahren und Elektroautos sind beispielsweise spannende Themen für Autofans. Die Messe möchte auf vier Plattformen Innovationen und Visionen bieten: d!conomy, d!tec, d!talk und d!campus. Aber was bedeutet das alles? Im Bereich d!conomy finden IT-Freaks und Entscheider aus Unternehmen, öffentlichem Sektor und Handel alles, was es Neues gibt bei der Digitalisierung. Bei d!tec dreht sich alles um Entwickler, Innovationen und Startups. d!talk steht bereit als Forum für Visionäre, Querdenker, Experten und Kreative aus aller Welt. Das emotionale Herzstück der neuen CEBIT soll aber der d!campus werden. Hier wird Raum geschaffen für´s Netzwerken in chilliger Lounge-Atmosphäre. Dazu gibt es Streetfood und immer wieder auch Live-Musik. So gibt auch Jan Delay ein Konzert am 13.06. ab 10 Uhr. Delay gehört zu den bekanntesten deutschen Hip-Hop-Musikern und bei seinen Konzerten geht die Post ab: Jan Delay – Chartstürmer und bekennender Reeperbahner – wird auf der neuen CEBIT auf der Bühne stehen und auf dem d!campus kräftig für Stimmung sorgen.

Die neue Cebit bietet eine unglaubliche Vielfalt an Themen, schaut doch hier mal ins ausführliche Programm: ins ausführliche Programm: https://www.cebit.de/de/ Blockchain Summit

Blockchain Summit

Blockchain ist viel mehr als nur die Technologie hinter Bitcoin. Es ist ein öffentliches Buchführungssystem, auf das jeder Zugriff hat, das aber von niemandem kontrolliert wird. Bei der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen oder Einzelpersonen ermöglicht es noch nie dagewesene Transparenz und sorgt somit für Vertrauen. Es ist kryptografisch abgesichert und gleichzeitig offen. Die Diskussion auf dem CEBIT Blockchain Summit dreht sich darum, welche Rolle diese wegweisende Technologie zukünftig in der globalen Wirtschaft spielen könnte – vom Gesundheitswesen bis zu Wahlen, von Versicherungsansprüchen bis zur Zahlung von Lizenzgebühren. Um am 15. Juni in Halle 12 dabei sein zu können braucht Ihr eine Cebit-Dauerkarte.

Prominente, Vordenker und IT-Ikonen im Live-Talk

Das erste Speaker-Highlight gibt es zur Eröffnung am 11. Juni um 10:10h beim neuen Take-off Monday: eine Keynote von Jaron Lanier. Lanier ist ein US-amerikanischer Computer- Philosoph, Komponist, Musiker und Unternehmer.

„Wer programmiert wen?“ – diese spannende Frage möchte auf der CEBIT 2018 Der bekannte Journalist und geisteiche Unterhalter Ranga Yogeshwar am 13. Juni ab 10.30h beantworten. Dann gibt Deutschlands wohl bekanntester Wissenschaftsjournalist intime Einsichten in seine Auffassungen über das künftige Zusammenspiel von Mensch und Computer.

Eine anregende Reise ins Ich verspricht der Auftritt der deutsch-amerikanischen Memory-Hackerin und Rechtspsychologin Dr. Julia Shaw: Die Erinnerungsforscherin zeigt ebenfalls am 13. Juni um 15.30h in Halle 27, wie sich das menschliche Gedächtnis manipulieren lässt und welche Erkenntnisse sie daraus gewinnt.

Sind das nicht spannende Themenfelder? Wir freuen uns jedenfalls heute schon auf die CEBIT 2018. Kommt doch mit nach Hannover, denn je mehr Leute dort sind, um so größer werden die Erkenntnisgewinne sein. Für Euch und die anderen.

Verlosung:

In Kooperation mit SHIFT verlost Der-Autotester.de:

SHIFT USB Type C Kabel

Auto-Magnet-Halter fürs Phone

Übrigens: Shift wird das modularste und am einfachste zu reparierende smartphone der Welt auf den Markt bringen und wird ebenfalls diese Jahr auf der CEBIT vertreten sein.

Was ihr tun müsst? Uns interessiert welche Themen der CEBIT interessieren dich? Schreibe einen Kommentar unter diesen Artikel auf unserer Webseite oder auf unserer Facebook-Seite. Unter diesen Einsendungen ziehen wird die drei Gewinner. Das Gewinnspiel endet am 10. Juni um 12 Uhr. Die Gewinner geben wir anschließend auf Facebook bekannt.

Hinweis: der Erwerb von Produkten und Dienstleistungen beeinträchtigen den Ausgang des Gewinnspiels nicht. Die Preise dürfen nicht getauscht oder übertragen werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.