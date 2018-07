Volkswagen Nutzfahrzeuge feiert das 30-jährige seiner Camping-Ikone California mit dem auf 999 Exemplare limitierten Sondermodell California 30 Years. Der Van mit Alltagstauglichkeit und besonderer Neigung für Sport, Ausflüge und Urlaub ist ab 2. August mit dem 102 TDI-PS (75 kW) zum Preis ab 57.322 Euro bestellbar. Das entspricht einem Preisvorteil um 20 Prozent gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. Präsentiert wird der California 30 Years auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf (25.8.–2.9.)

Außen zeichnet den California 30 Years ein in den Kontrastfarben „Reflexsilber Metallic“ oder „Indiumgrau Metallic“ ausgeführtes Ausstelldach aus. Im selben Farbton sind jeweils die Außenspiegelgehäuse gehalten, die B-Säulen in Schwarz glänzend. Zur gegenüber dem California Coast erweiterten Ausstattung gehören zudem die glanzgedrehten 17-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Innen wird die Limited Edition durch das neue Schrankdekor „Bright Wood“ für die Küchenzeile und Schränke individualisiert. Serienmäßig an Bord ist zudem das Innenleuchtenkonzept „Camper“ mit LED-Lampen im Aufstelldach, in der Heckklappe und in den Küchenschränken. Im Heckbereich ist der Anschluss für eine Außendusche integriert. Eine serienmäßige Standheizung macht das Campen im Frühjahr und Herbst angenehmer; sie kann parallel zur Steuerung im Dachbereich (mit Zeitschaltuhr) über eine Funkfernbedienung aktiviert werden. Optional steht darüber hinaus eine Doppelverglasung für den Fahrgastraum zur Verfügung.

Über die beiden auf Wunsch erhältlichen Zusatzpakete „Drive Assist“ und „Tour“ kann der California 30 Years weiter individualisiert werden. Im Paket „Tour“ sind eine Komfortschlafauflage für mehr Liegekomfort, eine Magnettaschenlampe und die abnehmbare Anhängerkupplung enthalten. Das Paket „Drive Assist“ beinhaltet LED-Scheinwerfer inklusive Reinigungsanlage, LED-Rückleuchten, den Park-Pilot mit optischer und akustischer Einparkhilfe, den Spurwechselassistenten „Side Assist“, eine Geschwindigkeitsregelanlage, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbare Außenspiegel sowie das Paket „Licht & Sicht“ mit Regensensor, automatisch abblendendem Innenspiegel, automatischer Fahrlichtschaltung und diversen Lichtfunktionen. ampnet

Fotos: VW Nutzfahrzeuge